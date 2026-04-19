Cade dal camion e viene schiacciato dal tosaerba: ferito 30enne

Infortunio sul lavoro ieri pomeriggio a Castello di Porpetto, in via Diaz. Poco prima delle 16, un uomo di 30 anni è rimasto ferito mentre stava scaricando un trattore tosaerba da un camion.

Secondo le prime ricostruzioni, il giovane è caduto da un’altezza di circa due metri e subito dopo è stato colpito dal mezzo, ribaltatosi e finito parzialmente sopra di lui. Dopo l’allarme, sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, i vigili del fuoco, che hanno provveduto alla messa in sicurezza dell’area, e i carabinieri per gli accertamenti. Il 30enne, dopo essere stato stabilizzato, è stato trasportato d’urgenza all’ospedale di Udine. Le sue condizioni fortunatamente non sarebbero gravi.