Cade dal pianale del camion, ferito un autotrasportatore

Infortunio sul lavoro, oggi pomeriggio, alla Termokey di Rivarotta di Rivignano Teor. Per cause in corso di accertamento, un autotrasportare di 61 anni del Goriziano, mentre stava caricando il suo camion, è caduto dal pianale del rimorchio sbattendo violentemente la testa e la schiena sull’asfalto.

Sul posto sono subito intervenute un’ambulanza e l’automedica. L’uomo, ricevute le prime cure, è stato trasportato all’ospedale di Latisana. Non sarebbe in pericolo di vita. Sull’episodio indagano i carabinieri della stazione locale.