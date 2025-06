Cade dal secondo piano, grave un tunisino di 61 anni

Un cittadino tunisino di 61 anni è caduto dal secondo piano in via Sarcinelli a Cervignano ed è stato ricoverato all’ospedale di Udine in gravi condizioni. L’episodio è accaduto durante la notte. L’uomo è precipitato dalla finestra della propria abitazione, nella quale era presente anche la moglie, ferendosi in maniera seria. Sul posto sono giunti i carabinieri della Compagnia di Palmanova e i sanitari, che hanno soccorso l’uomo e lo hanno elitrasportato al Santa Maria della Misericordia, dove è stato sottoposto a intervento chirurgico. I militari dell’Arma stanno indagando sulle cause della caduta.