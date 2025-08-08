Cade dal terrazzino per recuperare l’asciugamano, paura per un 16enne

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. E’ fuori pericolo di vita ma questa mattina, al villaggio Bella Italia di Lignano Sabbiadoro, si sono vissuti attimi di paura. Erano le 10.30 quando è arrivata una telefonata alla centrale operativa della Sores per un adolescente che era caduto dal terrazzino di uno degli alloggi.

Si trattava di un 16enne di nazionalità tedesca, in vacanza con degli amici nella località turistica friulana. Una caduta accidentale, da un’altezza di più di 2 metri e mezzo, che avrebbe potuto avere conseguenze tragiche. Il ragazzino, secondo la versione fornita dai responsabili del villaggio Bella Italia, sarebbe precipitato al suolo nel tentativo di recuperare un asciugamano che gli era sfuggito dalle mani.

Il volo, come detto, è avvenuto da un’altezza di circa 2 metri e mezzo. Il 16enne straniero ha riportato, fortunatamente, conseguenze non gravi: un lieve trauma cranico e la frattura del bacino. Soccorso da personale del 118, sul posto con ambulanza ed elisoccorso, il 16enne, che è rimasto sempre cosciente, una volta stabilizzato è stato condotto in volo all’ospedale di Udine. La prognosi è riservata. Sul posto, per quanto di competenza, i carabinieri.