Cade dal tetto per evitare l’arresto: ladro finisce all’ospedale

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. E’ caduto da un’altezza di 8 metri mentre tentava di sfuggire ai carabinieri che, ormai, lo avevano braccato. E’ stato ricoverato all’ospedale di Udine, dov’è stato condotto per la frattura degli arti inferiori, un 30enne italiano, residente a Basiliano, che oggi stava tentando di rubare in una casa in via Polveriera a Udine.

Sono stati alcuni vicini, notando una persona che si stava muovendo con fare sospetto nel giardino dell’abitazione, ad allertare subito i carabinieri.

Sul posto è intervenuta una pattuglia del Radiomobile. I militari hanno invitato l’uomo ad arrendersi ma lui, per tutta risposta, si è arrampicato fino a raggiungere il tetto della casa e ha minacciato di gettarsi nel vuoto qualora i carabinieri si fosse avvicinati.

Tentando di aprirsi una via di fuga, per sfuggire all’arresto, è scivolato sulle tegole cadendo da un’altezza di 8 metri.

A quel punto i militari lo hanno raggiunto e consegnato ai sanitari del 118 arrivati in via Polveriera con l’ambulanza.

Il 30enne è stato condotto all’ospedale di Udine. Ha riportato la frattura di entrambe le gambe ma non sarebbe in pericolo di vita. Arrestato per tentato furto, è piantonato dai carabinieri al Santa Maria della Misericordia.