Cade dal trattore, minore elitrasportato all’ospedale

Si trovava sul trattore guidato da un agricoltore sessantenne il 16enne che ieri, scendendo da una altezza di un metro e mezzo, ha messo male il piede ed è caduto finendo schiacciato dal peso della ruota del mezzo. Prontamente soccorso, è stato elitrasportato all’ospedale di Udine dove gli è stato riscontrato un trauma toracico e al bacino. I due stavano imballando il fieno in un terreno agricolo nei pressi di Gemona: attorno alle 20 la chiamata ai mezzi di soccorso e ai carabinieri che stanno indagando sulla vicenda. Il giovane non è in pericolo di vita