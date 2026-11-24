Paura per un uomo di 80 anni che oggi pomeriggio è caduto da una scala, da un’altezza di un metro. L’incidente domestico si è verificato ad Aviano, nella frazione di San Martino di Campagna, mobilitando subito i soccorsi. La Sores ha inviato sul posto ambulanza e automedica e, dal momento che le prime informazioni davano la caduta dell’anziano da un’altezza di 3 metri, è stato fatto decollare l’elisoccorso.

Una volta sul posto i sanitari hanno potuto constatare come le condizioni dell’ottantenne non fossero gravi: nonostante la caduta all’indietro, ha riportato un trauma al rachide cervicale. Fatto rientrare l’elisoccorso, l’uomo è stato condotto con l’ambulanza all’ospedale di Pordenone.