Cade dalla seggiovia, gravissimo un 30enne

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. E’ caduto da un’altezza di 10 metri, dalla seggiovia, mentre stava risalendo le piste di Piancavallo. Un incidente, quello che si è verificato oggi pomeriggio nella località sciistica pordenonese, che avrebbe potuto avere conseguenze drammatiche per un 30enne. Erano da poco passate le 13 quando, per cause in corso di accertamento, il giovane è precipitato al suolo. Fortunatamente l’impatto a terra è stato attutito dalla neve ma, comunque, il 30enne ha riportato gravi traumi.

Immediata l’attivazione dei mezzi di soccorso. I primi a giungere sul luogo dell’incidente, che si è verificato a quota mille e 600 metri, sono stati i sanitari dell’ambulanza che, dall’inizio della stagione invernale, sono di presidio a Piancavallo. Da Pordenone è stata fatta salire anche un’ambulanza insieme all’automedica e all’equipe dell’elisoccorso. Il velivolo, però, a causa delle condizioni meteo avverse, è stato costretto ad atterrare in Castaldia.

Il 30enne sciatore, dopo aver ricevuto le prime cure dal personale del soccorso piste, è stato condotto fino a valle; poi è stato preso in carico dell’equipe stessa dell’elisoccorso. E’ stato quindi intubato ed elitrasportato, in gravi condizioni, all’ospedale di Udine. Ha riportato fratture a costole, bacino, arti inferiori e un severo trauma addominale.

Quello di oggi a Piancavallo è il primo incidente serio sulle piste da sci da quando, ad inizio dicembre, si è aperta la stagione invernale.