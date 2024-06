Un uomo di 40 anni è rimasto ferito in maniera molto grave ieri sera tardi, dopo essere caduto dalle scale di un locale pubblico, il Taverna Cafè, in via Trieste a Monfalcone.

L’uomo – ha fatto sapere la Sores – è stato soccorso e trasportato in ospedale, sempre a Monfalcone, dove è ricoverato in codice rosso.