Cade durante l’arrampicata: ferita una 28enne

Una scalatrice di 28 anni è stata raggiunta e trasportata all’ospedale di Trieste dopo essere caduta durante un’arrampicata da una falesia della Val Rosandra. Si tratta di una triestina che si è procurata una frattura ad una caviglia. Fortunatamente la giovane è stata subito soccorsa dagli uomini del Soccorso Alpino che si trovavano in valle per una esercitazione.

Dopo averle bloccato l’arto, i soccorritori l’hanno imbarellata e trasportata a spalle fino in strada, usando le corde per assicurare le manovre.