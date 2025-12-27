Cade durante una corsa sul Carso, ferito runner

Un podista di 49 anni si è ferito durante un allenamento sul Carso nel primo pomeriggio. Il runner è caduto violentemente mentre correva sul sentiero numero 23, in comune di Duino Aurisina. Impattando al suolo, il 49enne ha riportando contusioni a spalla, braccio e ginocchio.

Dopo l’allarme, quattro uomini del Soccorso Alpino hanno raggiunto il luogo dell’incidente, dove il personale sanitario stava già prestando le prime cure per stabilizzare l’infortunato. Una volta adagiato sulla barella portantina, l’uomo è stato trasportato dai soccorritori e quindi affidato all’ambulanza.