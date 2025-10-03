Cade facendo una foto, soccorso 24enne in Val Rosandra

Gli operatori del Soccorso alpino sono intervenuti questo pomeriggio in Val Rosandra, assieme ai Vigili del Fuoco e ai sanitari, per aiutare un 24enne sloveno feritosi cadendo per una ventina di metri. A lanciare l’allarme sono stati alcuni escursionisti che hanno individuato il giovane sotto la Ferrata Biondi. Il ragazzo, giunto a metà del percorso, si è sganciato dal cavo per scattare una fotografia. Improvvisamente ha sentito un rumore provocato da un animale selvatico e si è spaventato, perdendo l’equilibrio e il cellulare. I soccorritori hanno imbarellato il ferito e lo hanno calato per circa cento metri. I Vigili del Fuoco hanno aiutato a liberare la via nel bosco con la motosega. Il 24enne è poi stato portato al Cattinara di Trieste.