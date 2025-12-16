Cade in moto, muore a 31 anni in centro a Ronchi dei Legionari

Incidente mortale, nella tarda serata di ieri, sulle strade di Ronchi dei Legionari, dove un motociclista, di 31 anni, ha perso la vita mentre percorreva viale della Serenissima in sella a una Suzuki 750. Si tratta di Christian Aufiero, originario di Avellino ma domiciliato a Ronchi dei legionari.

Per cause in corso di accertamento da parte dei carabinieri del Nucleo operativo e radiomobile, con il supporto della stazione di San Canzian d’Isonzo, l’uomo avrebbe perso il controllo del mezzo finendo a terra nei pressi dell’incrocio con via della Cascata.

La moto ha proseguito la corsa per un centinaio di metri. L’allarme è stato dato da alcuni automobilisti di passaggio. Inutili i soccorsi sanitari, intervenuti con ambulanza, automedica ed elicottero notturno inviati dalla centrale operativa Sores Fvg: il giovane è deceduto all’istante per i numerosi traumi riportati nella caduta.

La salma è stata trasferita all’obitorio di Monfalcone, a disposizione dell’autorità giudiziaria.