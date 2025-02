Cade in un boschetto mentre lavora: ferita una 61enne

Una donna di sessantuno anni, residente nel cividalese, è stata soccorsa nel primo pomeriggio a Porzus, in un boschetto dove si trovava assieme al marito a compiere alcuni lavori di manutenzione del verde in terreni di proprietà. La donna è caduta procurandosi una sospetta frattura ad un arto inferiore e alcune escoriazioni al capo. Sul posto sono stati inviati i sanitari e una squadra del Soccorso Alpino di Gemona. I soccorritori hanno adagiato la ferita nel materassino a depressione e poi in barella, trasportandola a spalle fino all’ambulanza.