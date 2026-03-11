Cade in un fosso colmo di fango, salvato cavallo immobilizzato

Era stremato e bloccato nel fango, incapace di rialzarsi. Un cavallo di circa trent’anni è stato salvato questa mattina dai Vigili del fuoco dopo essere caduto in un fosso nei pressi di un maneggio a Pasiano di Pordenone.

L’allarme è scattato intorno alle 8.15 e sul posto è intervenuta una squadra del comando dei Vigili del fuoco di Pordenone. I soccorritori, guidati dai proprietari dell’animale, hanno individuato il cavallo disteso nel fango e visibilmente provato.

Dopo alcuni tentativi, i pompieri sono riusciti a sistemare sotto l’animale delle speciali braghe di sollevamento e, utilizzando il verricello di un mezzo fuoristrada, lo hanno lentamente tirato fuori dal fossato, posizionandolo su un terreno stabile.

Subito dopo il recupero il cavallo è stato visitato da un veterinario presente sul posto, che non ha riscontrato ferite. Dopo qualche minuto l’animale è riuscito a rialzarsi autonomamente ed è stato accompagnato dall’allevatore nella stalla.