mercoledì 11 Marzo 2026
Causò il decesso di una 33enne sulla A23, in carcere dopo...
‘Tutti siamo Carmen’: l’inclusione attraverso la danza e la musica
5 medaglie d’oro per le cantine del Friuli Venezia Giulia
Cade in un fosso colmo di fango, salvato cavallo immobilizzato
ErgonGroup compie 20 anni e destina 100 mila euro per i...
Dal Friuli a Bari: dono speciale alla Basilica di San Nicola
Piano Mattei e Africa: a Udine il confronto tra istituzioni, imprese...
Postini part-time con 700 euro al mese: protesta in Friuli Venezia...
Turismo: Bini, Infopoint Sacile rafforza attrattività Alto Livenza
Friuli Venezia Giulia seconda regione per aumento dell’export grazie alla cantieristica
Volontariato e giovani: l’Università di Udine disegna il futuro del Terzo...
Udine, inaugurati 76 alloggi social housing nell’ex caserma Osoppo
Cassa Rurale Fvg compie 130 anni aprendo una nuova filiale
Cade in un fosso colmo di fango, salvato cavallo immobilizzato

L’animale è stato recuperato con il verricello
Giancarlo Virgilio
Giancarlo Virgilio

Era stremato e bloccato nel fango, incapace di rialzarsi. Un cavallo di circa trent’anni è stato salvato questa mattina dai Vigili del fuoco dopo essere caduto in un fosso nei pressi di un maneggio a Pasiano di Pordenone.

L’allarme è scattato intorno alle 8.15 e sul posto è intervenuta una squadra del comando dei Vigili del fuoco di Pordenone. I soccorritori, guidati dai proprietari dell’animale, hanno individuato il cavallo disteso nel fango e visibilmente provato.

Dopo alcuni tentativi, i pompieri sono riusciti a sistemare sotto l’animale delle speciali braghe di sollevamento e, utilizzando il verricello di un mezzo fuoristrada, lo hanno lentamente tirato fuori dal fossato, posizionandolo su un terreno stabile.

Subito dopo il recupero il cavallo è stato visitato da un veterinario presente sul posto, che non ha riscontrato ferite. Dopo qualche minuto l’animale è riuscito a rialzarsi autonomamente ed è stato accompagnato dall’allevatore nella stalla.

Cade in un fosso colmo di fango, salvato cavallo immobilizzato
ErgonGroup compie 20 anni e destina 100 mila euro per i suoi dipendenti
Dal Friuli a Bari: dono speciale alla Basilica di San Nicola
Piano Mattei e Africa: a Udine il confronto tra istituzioni, imprese e cooperazione
Postini part-time con 700 euro al mese: protesta in Friuli Venezia Giulia
