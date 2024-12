Cade in mare durante proposta di matrimonio, soccorso un uomo

Una romantica dichiarazione d’amore poteva trasformarsi in una disavventura ben più grave. Un turista irlandese di 41 anni, in vacanza a Trieste, nella tarda serata di ieri è caduto in mare durante la proposta di matrimonio che stava proclamando alla sua fidanzata dal suggestivo Molo Venezia. Forse complice un bicchiere di troppo, l’innamorato ha perso l’equilibrio cadendo malamente in acqua tra gli ormeggi.

L’incidente ha richiesto un intervento coordinato delle forze di soccorso. I Vigili del fuoco, supportati dalla Capitaneria di Porto e da una motovedetta della Guardia costiera, hanno recuperato l’uomo in condizioni di lieve ipotermia e con alcune escoriazioni. Stabilizzato sul posto dal personale del 118, il turista è stato trasportato all’ospedale di Cattinara. Nonostante l’imprevisto, il quarantunenne è ora fuori pericolo, ma l’esito sentimentale resta ancora sconosciuto.