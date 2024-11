Cade sul Monte Chiampon, morto un 82enne di Artegna

Un uomo di 82 anni, originario di Artegna, ha perso la vita in una tragica caduta sul Monte Chiampon. Il suo corpo è stato rinvenuto a quota 1300 metri, dove si è scoperto che l’anziano era precipitato da un’altezza di circa venti metri. Le cause precise della caduta restano sconosciute, poiché non vi erano testimoni al momento dell’incidente.

L‘allarme è scattato alle 12.30, quando alcuni escursionisti in discesa hanno notato il corpo senza vita dell’uomo. Inizialmente, si era ipotizzato un malore improvviso, ma gli accertamenti dei soccorritori hanno poi fatto constatato che l’anziano era deceduto a causa dei gravi traumi riportati a seguito di un ruzzolone.

Dopo la segnalazione, sul posto sono intervenuti prontamente l’elisoccorso regionale, il Soccorso Alpino di Udine e la Guardia di Finanza. Il medico di bordo dell’elisoccorso non ha potuto far altro che constatare il decesso. Successivamente, tre soccorritori sono stati prelevati dal campo base per assistere nelle operazioni di recupero della salma. Dopo l’autorizzazione del magistrato, il corpo è stato rimosso con un secondo elicottero.