Cade nel bosco, soccorso con l’elicottero

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Un uomo di 67 anni è stato soccorso con l’elicottero della Sores dopo essere caduto in un bosco e aver riportato un serio trauma cranico, ieri sera nei pressi del Torrente Aupa, in località Bevorchians, a Moggio Udinese.
Raggiunto a piedi dalla squadre di soccorso, il ferito è stato imbarellato e trasportato fino alla strada, per essere poi portato a bordo dell’elicottero con un verricello. E’ stato quindi trasferito all’ospedale di Udine in volo.
Alle operazioni hanno partecipato il Soccorso alpino e la Guardia di Finanza.