Cade nel Noncello per salvare il cane, i pompieri lo portano a riva

Scivola nel Noncello per salvare il proprio cane, è stato soccorso dai vigili del Fuoco di Pordenone. E’ accaduto questa mattina verso le 10.30. L’uomo è finito nel corso d’acqua nel parco del seminario di Pordenone tentando di soccorrere la bestiola caduta nel fiume. Mentre l’animale è riuscito a guadagnare la riva, lui non è stato in grado di risalire la scivolosa sponda in cemento e si è aggrappato ad alcuni rami in attesa dei soccorsi. I pompieri, supportati dalla squadra dei Soccorritori Fluviali Alluvionali, hanno utilizzato un pezzo della scala italiana in dotazione per aiutarlo a risalire la sponda. L’uomo non ha fatto ricorso alle cure del personale sanitario.