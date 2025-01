Cade nel torrente da 20 metri, salvato cane di grossa taglia

E’ durato 4 ore l’intervento con il quale la squadra Speleo Alpino Fluviale dei Vigili del fuoco di Pordenone, assieme a quella di Magiago, hanno salvato un cane di grossa taglia, caduto nel letto del torrente Ossena ad Aviano, in località Ponte delle Cune. L’animale era a passeggio con il proprietario quando, nonostante fosse al guinzaglio, è scivolato da un antico ponticello in pietra senza parapetto ed è precipitato per 20 metri urtando le rocce di una forra, atterrando per sua fortuna in una pozza d’acqua. Alle 9 sono intervenuti i pompieri: due operatori Saf sono calati nella gola e, una volta entrati in acqua, hanno imbracato il cane. Poi l’animale, ferito ma in condizioni non preoccupati, è stato issato con corde e paranchi. Recuperato, è stato restituito al padrone che lo ha subito fatto visitare da un veterinario.