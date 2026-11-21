Grave incidente nel gruppo sul versante nord del monte Plauris, tra il Palon di Zapus e Punta Salvotis, in Comune di Resiutta. Nel primo pomeriggio, una donna di 57 anni, friulana, è precipitata per circa 100 metri sul balze rocciose e lungo un canalone mentre stava percorrendo un impegnativo itinerario assieme ad altre quattro persone. In un passaggio particolarmente insidioso, è scivolata, finendo il fondo al canale. La donna è stata soccorsa prima dai compagni di escursione, poi dagli operatori del Soccorso alpino e delle Fiamme gialle, che l’hanno portata, politraumatizzata ma cosciente, a bordo dell’ambulanza nel campo base di Moggio. Infine, l’elitrasporto in ospedale a Udine.