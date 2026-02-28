Cade per 50 metri sul ghiaccio, salvo grazie all’elicottero

Un escursionista pordenonese di 44 anni è caduto stamattina per una cinquantina di metri lungo un pendio ghiacciato nel bosco sotto la Pala d’Altri, a quota 1.250 metri, mentre percorreva il sentiero 987, a Montereale Valcellina.

L’escursionista è stato salvato dai tecnici di un elicottero di soccorso alzatosi in volo da Pieve di Cadore, dal momento che quello del soccorso regionale non poteva decollare a causa della nebbia.

Uno dei tecnici si è calato con il verricello per venti metri e ha raggiunto e recuperato l’escursionista che, rimasto ferito a una caviglia, è stato poi trasportato all’ospedale di Belluno.