Cade per venti metri lungo una scarpata: salvato anziano

Ieri sera, un uomo di 77 anni è stato salvato dopo essere precipitato per circa venti metri lungo una scarpata in un’area boscosa al confine. Le sue grida di aiuto hanno attirato l’attenzione di un cittadino di passaggio, che ha subito chiamato i soccorsi.

Dopo aver sentito le urla dell’anziano, il passante ha contattato il numero di emergenza, che ha immediatamente mobilitato i Vigili del Fuoco, le squadre del Soccorso Alpino di Sappada e Forni Avoltri, la Guardia di Finanza, un’ambulanza e l’elisoccorso regionale.

L’operazione di salvataggio è durata circa un’ora, dalle 20:30 alle 21:40. I soccorritori sono scesi lungo la scarpata, hanno stabilizzato l’uomo ferito e lo hanno sistemato su una barella. Con l’aiuto di corde e un sistema di contrappeso, lo hanno poi sollevato fino a riportarlo in un’area sicura.

Una volta stabilizzato ulteriormente sull’ambulanza, l’anziano è stato trasferito al campo sportivo di Rigolato, dove è stato preso in carico dall’elisoccorso regionale per il trasporto in ospedale.