Cade su delle lamiere, ferito gravemente ad un braccio

Un uomo di 52 anni, residente a Cordenons, è rimasto ferito questa mattina durante alcune operazioni

di recupero scarti effettuati all’interno di un’azienda di Pantianicco. Il 52enne, di origine montenegrina, in accordo con il titolare dell’Agraria Morderna Srl stava recuperando delle lamiere in disuso. Durante le operazioni, attorno alle 11, l’uomo è scivolato accidentalmente andando a sbattere contro le lamiere. Immediatamente sono scattati i soccorsi. Dopo le prime cure, il ferito è stato trasportato in codice rosso al Pronto soccorso di Udine con delle ferite serie all’avambraccio.

Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri di Codroipo per tutti gli accertamenti. Fortunatamente l’uomo non è in pericolo di vita.