Cade sulla ‘Venezia delle Nevi’: soccorso ciclista in elicottero

Cade in mountain bike sulla “Venezia delle Nevi” di Piancavallo un ciclista veneto del ’94. L’uomo, che indossava il casco, ha riportato un trauma cranico e la frattura di un polso dopo aver probabilmente inforcato una canaletta dell’acqua ed essere stato catapultato a terra. Sul posto il Soccorso Alpino di Pordenone, con quattro tecnici e un’ambulanza per le prime cure. Intervenuta anche l’equipe medica dell’eliambulanza, che lo ha recuperato con il verricello e trasportato all’ospedale di Udine