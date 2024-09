Cade ultraleggero, due ustionati gravi

Un istruttore di volo trentenne e una allieva originaria di Pordenone sono rimasti gravemente ustionati in un incidente accaduto attorno alle 17 di oggi nei pressi dell’aviosuperficie di Premariacco. I due erano a bordo di un ultraleggero che, per cause in corso di accertamento, è caduto su un uliveto, non è ancora chiaro se in fase di decollo o di atterraggio. Il velivolo della Fly Syntesis ha preso fuoco. I due, immediatamente soccorsi, non avrebbero riportato traumi da caduta ma sono rimasti gravemente ustionati. Sono stati quindi trasportati all’ospedale di Udine dove si trovano in prognosi riservata. Sull’incidente indagano i carabinieri di Premariacco che hanno messo sotto sequestro il velivolo per appurare la dinamica dei fatti.