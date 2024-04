Per far pipì, cade in un fosso di 10 metri: ferito un biker

E’ caduto in un fosso alto 10 metri, rimanendo ferito in maniera seria. Un biker di 57 anni è stato soccorso ieri, a Corno di Rosazzo, a causa di una caduta avvenuta attorno alle 20, nell’area dove era in corso la quinta edizione del motoraduno ‘Lamps e saetis’, in via Marco Simoncelli.

L’uomo, probabilmente in stato di ebbrezza alcolica, si è avvicinato sul ciglio della strada per espletare alcuni bisogni fisiologici. Senza rendersene conto, però, ha messo un piede in fallo, ruzzolando per diversi metri nel dosso.

Il motociclista è stato recuperato grazie all’intervento dei vigili del fuoco. Una volta portato a bordo strada è stato stabilizzato dai sanitari e trasportato al pronto soccorso del Santa Maria della Misericordia di Udine in codice giallo con diverse contusioni.