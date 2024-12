Cadono calcinacci in una scuola, colpita una studentessa

Una studentessa è stata colpita questa mattina da alcuni calcinacci caduti dal soffitto della sua classe. E’ accaduto alle 9.30 di questa mattina a Trieste, all’interno di una succursale del Liceo Petrarca, in via Tigor. La ragazza è stata prontamente accompagnata all’ospedale di Cattinara per gli accertamenti e fortunatamente è stata centrata in maniera lieve dalla porzione di intonaco.

A rassicurare sulla situazione della giovane sono state le assessori regionali Cristina Amirante e Alessia Rosolen che hanno riferito che la situazione è stata immediatamente presa in carico dall’Ente di decentramento regionale competente per l’edilizia scolastica. L’Edr ha inviato sul posto i propri tecnici per valutare la situazione assieme ai Vigili del Fuoco. Approfittando della scuola vuota, domani inizieranno le ispezioni su tutti gli spazi per programmare eventuali lavori di ripristino per l’edificio di proprietà dell’Università di Trieste.