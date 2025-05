Calano bollette e pieno, vita meno cara in Friuli

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Seppur di poco, ad aprile il costo della vita a Udine è diventato meno caro grazie al calo delle bollette di luce e gas. E’ quanto risulta dalle rilevazioni di Palazzo D’Aronco relative ad aprile. Rispetto al mese precedente, infatti, l’inflazione è scesa dello 0,1 per cento. L’indice tendenziale, ovvero quello relativo a un anno fa, è cresciuto del 2,1 per cento.

Tutto merito delle bollette di gas e luce, che nel giro di un mese sono diventate più leggere rispettivamente del 9,1 e del 7,1 per cento, limitando la crescita dei prezzi su base annuale al 7,4 e al 12,4 per cento. Una mano l’hanno data anche i carburanti: ad aprile, infatti, fare il pieno è costato il 2,9 per cento in meno rispetto a marzo. In un anno, il prezzo di gasolio e benzina è sceso del 7,4 per cento. Per quanto riguarda il carrello della spesa, riempirlo è costato lo 0,7 per cento in più, soprattutto a causa di frutta e verdura.

A Trieste, invece, la vita è diventata più cara del 0,2 per cento in un mese. A tenere positivo l’indice dell’inflazione su base mensile sono stati i prezzi relativi a servizi ricettivi e di ristorazione, lievitati del 5,8 per cento, Nel capoluogo friulano, invece, la crescita si è fermata al 2,5 per cento.