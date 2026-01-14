Calano i furti ma i ladri colpiscono ancora

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. L’ondata dei furti in abitazione si è attenuata nel Friuli Occidentale ma i ladri sono sempre pronti a colpire. Gli ultimi due colpi, messi a segno ieri a Chions e Porcia, dimostrano che i malviventi continuano ad agire. Con un’intensità minore – rispetto ai mesi di ottobre, novembre e dicembre dell’anno scorso – ma il modus operandi resta lo stesso. Agiscono a colpo sicuro, approfittando del fatto che i proprietari non sono presenti e, quindi, hanno tutto il tempo per agire indisturbati. Il bottino, però, spesso è magro. Se dall’intrusione a Chions sono fuggiti con qualche gioiello, il cui valore è ancora in fase di quantificazione, da quelle a Porcia si sono dovuti allontanare a mani vuote. Prime che sul posto giungessero i carabinieri.

L’attenzione, come trapela dal Comando provinciale dell’Arma di Pordenone, resta alta su tutto il territorio. Così come sul fronte delle truffe, fenomeno questo che, invece, continua a destare preoccupazione tra i cittadini.

I furti – quelli denunciati ai carabinieri – sono comunque diminuiti. A dicembre, secondo i dati a disposizione del comandante provinciale Emanuele Spiller, erano 140 in meno rispetto al 2024.