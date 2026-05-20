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Cronaca

Calci ai poliziotti e serra di cannabis in camera: arrestato

Un 37enne albanese che aveva picchiato più volte la zia.
Alberto Comisso
Autore: Alberto Comisso

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Un intervento nato per difendere una donna dai maltrattamenti in famiglia si è trasformato nella scoperta di una vera e propria serra della droga. Ieri gli agenti della squadra volante della Questura di Pordenone hanno arrestato un cittadino albanese di 37 anni, accusato di resistenza a pubblico ufficiale e detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio.

L’allarme è scattato dopo la denuncia della zia dell’uomo, vittima di ripetute violenze. All’arrivo dei poliziotti nell’abitazione, il trentasettenne è andato in escandescenze, scagliandosi contro gli operatori e colpendo un agente con un calcio nel tentativo di sfuggire al controllo.

Una volta immobilizzato l’aggressore, gli agenti hanno avvertito un forte odore di cannabis provenire da una delle stanze. La perquisizione ha così svelato una serra indoor altamente sofisticata: sotto sequestro sono finite sei piante di marijuana, lampade professionali, sistemi di ventilazione e materiale per il confezionamento delle dosi, oltre a droga già essiccata.

L’arresto è stato convalidato dall’autorità giudiziaria, che ha disposto per il 37enne la misura cautelare dell’obbligo di dimora nel comune di Pordenone.

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