Calciatore indagato per violenza sessuale, al vaglio il racconto della donna

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. La Procura della Repubblica di Udine e i carabinieri stanno verificando la veridicità e la fondatezza del racconto della donna di 32 anni che ha portato gli stessi carabinieri a denunciare in stato di libertà un calciatore professionista e la Procura a iscriverlo nel registro degli indagati per l’ipotesi di reato di violenza sessuale. “Stiamo lavorando per ricostruire nella maniera più fedele possibile l’accaduto”, ha affermato oggi il procuratore di Udine Massimo Lia.

Stando a quanto da lei stessa dichiarato alle forze dell’ordine, la donna ha trascorso la serata tra domenica e lunedì in un locale di Udine, bevendo qualche bicchiere di troppo. Poi, mentre era sotto l’effetto dell’alcol, è stata accompagnata dal calciatore in un appartamento dove – ha riferito ai carabinieri – è stata costretta a subire atti sessuali, nonostante avesse tentato di opporsi alle avance del giocatore e di due suoi ospiti. Il giorno successivo, si è recata in ospedale a Udine, dove è stata assistita dai sanitari e ascoltata dai militari dell’Arma. Da qui la denuncia a piede libero e l’apertura del fascicolo da parte della Procura.

Le indagini di Procura e Carabinieri sono finalizzate a chiarire una serie di elementi e di aspetti della vicenda. A partire dal ruolo dei due ospiti dell’atleta, ora al vaglio degli investigatori. Sulla vicenda, il difensore del calciatore, l’avvocato Maurizio Conti, mantiene il massimo riserbo.