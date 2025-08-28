Calciatori morti, sopralluogo dei periti nella galleria Bus del Colvera

E’ iniziato alle 10.45 di oggi il sopralluogo, da parte dei periti, nella galleria Bus del Colvera dove, la sera del 5 agosto, persero la vita, in un incidente stradale, i calciatori 19enni Danilo Boz e Fabio Rosa.

Accertamenti che vanno ad integrare la perizia, iniziata nei giorni scorsi, che consentirà di fare maggiore chiarezza sulla dinamica del sinistro tra la Twingo condotta da Andrea Zoccoletto e la Tiguan al volante della quale c’era Luisa Vissat.

Strada chiusa – quella che da Maniago porta a Poffabro – in entrambe le direzioni di marcia per permette ai periti di lavorare in sicurezza, su entrambe le corsie, e ricostruire il drammatico incidente.

Il sopralluogo di oggi fa seguito agli accertamenti irripetibili disposti dalla Procura di Pordenone per stabilire cosa sia accaduto quella sera.

Nei giorni scorsi erano state prese in esame le due automobili coinvolte nel tragico incidente. Ad effettuare quell’accertamento erano stati gli ingegneri Enrico Bellomo, nominato dalla Procura pordenonese, Filippo Ciroi, incaricato dal difensore di Zoccoletto, l’avvocato Stefano Buonocore, e Marco Pozzati nominato dall’avvocato Fabio Gasparini, difensore di Vissat. Era presente anche l’ingegnere Paolo Pascolo per la famiglia Boz, assistita dall’avvocato Antonio Rigo.

Al termine del sopralluogo odierno, i periti trasmetteranno gli atti integrativi. Dopodiché, ad indagini concluse, si passerà alla fase processuale.