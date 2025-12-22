Calcio scommesse, caso chiuso: c’è la remissione di querela

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Il caso del calcio scommesse, che vede coinvolto tra gli altri il portiere dell’Udinese Maduca Okoye, si chiude senza alcuna conseguenza per le quattro persone imputate. Nei giorni scorsi, la Snaitech ha rimesso la querela, accettata da tutte le parti coinvolte.

A confermarlo è stato il difensore del ristoratore udinese Diego Giordano, l’avvocato Maurizio Miculan. “E stato raggiunto un accordo con la società di scommesse – spiega il legale – senza riconoscimento di responsabilità alcuna, al solo scopo di eliminare i costi e le incertezze che implica ogni giudizio, ponendo fine a un’esposizione mediatica di cui nessuno sentiva il bisogno”.

A dichiarare il non doversi procedere per estinzione del reato per tutti gli imputati – e a mettere ufficialmente la patola fine alla vicenda – sarà il giudice monocartico di Udine durante la prima udienza, fissata per il 13 maggio prossimo, anche se alcuni difensori stanno valutando l’ipotesi di chiederne un’anticipazione.

Oltre al ristoratore e a Okoye, difeso dall’avvocato Maurizio Conti, sono imputati per truffa telematica in concorso l’imprenditore friulano Mario Bordon, rappresentato dall’avvocato Stefano Buonocore, e Zhixin Liu, gestore del punto Snai di viale Tricesimo difeso dagli avvocati Federica Donda ed Elisabetta Mizzau.

Le indagini erano partite dalla registrazione di flussi anomali nelle scommesse che riguardavano l’eventuale ammonizione di Okoye, quotata 8 a 1, durante la partita Lazio-Udinese dell’11 febbraio 2024.