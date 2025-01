Calcio scommesse, il ristoratore Diego Giordano interrogato in Procura a Udine

Il ristoratore udinese Diego Giordano, indagato nell’inchiesta sulle scommesse sul portiere dell’Udinese Maduka Okoye, è stato interrogato stamattina in Procura a Udine dalla titolare del fascicolo, il sostituto procuratore Caterina Pace. Al termine del colloquio, durato due ore, il difensore dell’uomo, l’avvocato Vincenzo Cinque, ha annunciato che nei prossimi giorni sottoporrà al pm un’istanza di archiviazione.

L’inchiesta, che oltre a Giordano e al portiere bianconero, vede indagati l’imprenditore friulano Mario Bordon e il titolare del punto Snai di viale Tricesimo Zhang Lingling, riguarda il flusso anomalo di scommesse sull’ammonizione del numero 40 bianconero durante la partita Lazio-Udinese dell’11 marzo 2024 all’Olimpico. Ed effettivamente, quel giorno, Okoye ricevette un cartellino giallo per aver perso tempo durante un rinvio quando l’Udinese era in vantaggio per 2 reti a 1.

“Il mio assistito – ha spiegato il legale – ha fornito ampi chiarimenti al fine di dimostrare la propria estraneità ai fatti, l’insussistenza del reato e soprattutto l’inesistenza di qualsivoglia accordo con il calciatore bianconero. Confermiamo – prosegue Cinque – che il flusso anomalo registrato non è imputabile al signor Giordano, che all’epoca puntò poche centinaia di euro”, ha concluso.

Dalle indagini, infatti, risulterebbe che i flussi anomali siano stati posti in essere da un numero rilevante di soggetti con importi di gran lunga superiori.

“Sono soddisfatto dell’odierno incontro con il pm e con la polizia giudiziaria – ha commentato Giordano – perché mi ha dato modo di smentire qualsiasi accordo e di chiarire ogni aspetto della vicenda, nella quale sono stato messo alla gogna per fatti totalmente insussistenti e che, oltre la mia onorabilità, hanno danneggiato – ha concluso – anche il mio rapporto la società Udinese Calcio, totalmente estranea alla vicenda”.