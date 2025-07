Calcioscommesse, martedì Okoye davanti al giudice sportivo

Il caso calcioscommesse che coinvolge il portiere dell’Udinese Maduca Okoye approda davanti al giudice sportivo: il giocatore rischia una squalifica di 4 anni. Martedì prossimo a Roma, davanti alla sezione disciplinare del Tribunale federale nazionale della Figc, si terrà l’udienza del procedimento che vede il numero 40 bianconero deferito per illecito sportivo e per aver infranto i principi di lealtà, correttezza e probità. Si tratta della stessa vicenda per la quale Okoye è indagato dalla Procura di Udine – assieme ad altre tre persone, per l’ipotesi di reato di truffa telematica in concorso ai danni di Snaitech per alcune puntate sulla sua ammonizione durante la partita Lazio-Udinese dell’11 febbraio 2024.

Le indagini erano partite dalla registrazione di flussi anomali nelle scommesse che riguardavano l’eventuale ammonizione di Okoye, quotata 8 a 1. Stando alle contestazioni della Procura friulana, il portiere e il ristoratore udinese Diego Giordano pattuirono l’ammonizione, che fruttò all’esercente oltre 18mila euro a fronte di alcune puntate per complessivi 2.300 euro.

Lo stesso Giordano in due distinti interrogatori, uno alla polizia giudiziaria, uno al sostituto procuratore Maria Caterina Pace, riferì che Okye gli aveva confidato di essere particolarmente teso per questioni familiari e di essere preoccupato di non riuscire a controllare le reazioni in campo e, quindi, di rischiare le ammonizioni.

Sul fronte penale, la Procura ha già notificato la chiusura delle indagini e tra la fine di luglio e i primi di agosto potrebbe arrivare l’eventuale richiesta di rinvio a giudizio.

Due procedimenti, quello penale e quello sportivo, che viaggiano su binari paralleli, con la differenza che nel primo caso vale il principio del ragionevole dubbio, mentre nel secondo indizi gravi, precisi e concordanti sono sufficienti a determinare una condanna.