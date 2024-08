Caldo asfissiante: boom di telefonate al 112

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Un caldo asfissiante, di quelli che tagliano le gambe. Temperature bollenti, con la colonnina di mercurio che, da diversi giorni, sta facendo registrare temperature quasi record in Friuli Venezia Giulia: i 37 e i 38 gradi sono diventati la normalità. E l’afa rende l’aria quasi irrespirabile, almeno per anziani e persone con fragilità.

Gli infermieri della Sores, che gestiscono le emergenze dalla centrale di Palmanova, rispondono per lo più a telefonate per malori generici. Aumentate anche rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso. Si tratta di codici gialli e verdi, di media o bassa gravità.

Le chiamate al numero unico di emergenza 112 si moltiplicano giorno dopo giorno. E arrivano soprattutto in orario serale/notturno, quando gli anziani, dopo una giornata trascorsa a casa, ne approfittano per uscire. Sperando di trovare un po’ di refrigerio, ma non è così: le temperature scendono sì ma di pochissimi gradi. E l’afa, persistente, non aiuta.

Giramenti di testa, debolezza e mal di gambe: sono questi i sintomi che le persone anziane comunicano, al telefono, agli operatori della Sores. Fortunatamente non è sempre necessario inviare sul posto ambulanza o automedica. Semplicemente basta qualche semplice consiglio perché, dal punto di vista sanitario, la situazione rientri nei ranghi giusti.

Ma è bene non sottovalutare il problema, almeno fino a quando – se ne parlerà comunque dopo Ferragosto – l’emergenza caldo non sarà terminata.