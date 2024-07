Caldo: Friuli Venezia Giulia da bollino rosso

GUARDA IL SERVIZIO. Non si placa il gran caldo e nemmeno ha intenzione di farlo a breve. Tra mercoledì e giovedì le temperature in Friuli Venezia Giulia faranno registrare il picco di 37 gradi, con punte di 38. Soprattutto sulla costa e in laguna.

Temperature roventi, dunque, anche se l’aria sarà più secca e, quindi, ci sarà una leggera diminuzione dell’umidità.

Da qui l’emergenza caldo, con tanto di bollino rosso. Che, secondo la valutazione del ministero della Salute, indica ondate di calore con possibili effetti negativi sulla salute di persone sane e attive e non solo sui sottogruppi a rischio come gli anziani, i bambini molto piccoli e le persone affette da malattie croniche. Tanto più prolungata è l’ondata di calore, tanto maggiori sono gli effetti negativi attesi sulla salute”.

Già a partire da domani si assisterà ad un progressivo cambiamento di colorazioni. Il giallo lascerà presto spazio all’arancione quindi al rosso. Mercoledì e giovedì, secondo l’Osmer Arpa del Friuli Venezia Giulia, dovrebbero essere in assoluto le giornate più calde della settimana. Poi, forse, le temperature dovrebbero scendere, anche se di poco, per poi risalire repentinamente.

Tra i consigli utili ci sono quelli di non uscire nelle ore più calde, Migliorare l’ambiente domestico e di lavoro, Bere molti liquidi, Moderare l’assunzione di bevande contenenti caffeina, evitando gli alcolici, fare pasti leggeri, vestire con abito comodi e leggeri e ventilare l’abitacolo dell’auto prima di iniziare un viaggio.