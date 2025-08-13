Caldo, ordinanza bypassata: “Nessuna pausa, al lavoro si arriva prima”

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Massima flessibilità. Sebbene il mese scorso sia entrata in vigore l’ordinanza contro la grande ondata di caldo, che vieta lo svolgimento di attività lavorative all’aperto dall’orario di pranzo fino alle 16.30, per fronteggiare le alte temperature che stavano – e stanno tutt’ora – interessando gran parte del territorio regionale, diverse aziende hanno preferito raggiungere un accordo con i loro dipendenti. Anticipando l’arrivo sul posto di lavoro e, di fatto, cancellando qualsiasi tipo di sosta prolungata. Così da terminare con largo anticipo rispetto ad un’orario che, seguendo l’ordinanza, avrebbe scontentato più di qualcuno.

Situazioni toccate con mano da Silvano Pascolo, presidente provinciale di Confartigianato Pordenone. E che, a quanto pare, non hanno scontentato nessuno. Né gli imprenditori nè tanto meno i lavoratori che, in quel modo, hanno avuto la possibilità, dietro ad un accordo, di rientrare a casa molto prima rispetto al solito. Pur avendo operato a pieno regime.