Tentano di vendere i calendari della Polizia al telefono, truffa sventata a Cormons

Tentativo di truffa ai danni di un consigliere comunale di Cormons con la solita tecnica della telefonata in cui l’interlocutore si spaccia per un rappresentante delle forze dell’ordine. Il tranello però non è andato a buon fine e anzi lo stesso consigliere comunale, Giacomo Brandolin, avvisa pubblicamente i cittadini del rischio di poter ricevere questo tipo di raggiri. La chiamata ricevuta da Brandolin proveniva da un numero sconosciuto: dall’altra parte della cornetta c’era un uomo che si spacciava per un fantomatico “coordinamento delle forze di polizia”: “Mi voleva avvisare – spiega Brandolin – che venerdì vengono a consegnarmi tramite corriere il calendario della polizia per la modica cifra di 86 euro, totalmente detraibili. Ho verificato con la Questura – sottolinea Brandolin – ed è una truffa quindi se vi capita declinate o non accettate il pacco”.