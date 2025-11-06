  • Aiello del Friuli
Causò il decesso di una 33enne sulla A23, in carcere dopo...
'Tutti siamo Carmen': l'inclusione attraverso la danza e la musica
5 medaglie d'oro per le cantine del Friuli Venezia Giulia
Callari su disservizi rete telefonica: "Operatori si assumano responsabilità"
Ha il divieto di avvicinarsi all'ex moglie, tenta di entrarle in...
Vasco, sold-out lampo a Udine: Venanzi esulta e punta a portare...
Fvg sul podio delle regioni più longeve, con Gorizia terza provincia...
Ciak a Udine per una nuova serie tv
Stop al Fedriga ter, le reazioni di opposizioni e maggioranza
Famiglia da Gaza accolta a Trieste, il padre ha un tumore...
I farmacisti in piazza: ora basta mansioni extra senza un adeguamento...
Fincantieri, Cisint chiede una "Legge Monfalcone" mentre Fedriga prova a mediare
Zilli: "Ok del Cal a Legge di Stabilità 2026 importante tassello"
Cronaca
L'assessore regionale ha invitato inoltre i Comuni a individuare le aree in cui la Regione potrà installare tralicci

Callari su disservizi rete telefonica: “Operatori si assumano responsabilità”

Matteo Femia
Autore: Matteo Femia

“Serve un’assunzione di responsabilità da parte degli operatori telefonici la cui logica finora è stata solo quella dell’opportunità di mercato”.

Sono le parole espresse dall’assessore regionale al Patrimonio e servizi informativi Sebastiano Callari al tavolo coordinato dal Prefetto di Udine Domenico Lione a cui hanno preso parte anche le compagnie telefoniche e i sindaci di Val Canale, Alta Val del Torre, Valli del Natisone, Cividalese, Collinare e Carnia. Tema dell’incontro erano i disservizi sulle linee su quei territori.

Callari ha chiesto ai Comuni a individuare le aree pubbliche in cui la Regione potrà installare, con fondi propri, tralicci da mettere a disposizione degli operatori per l’installazione degli apparati di connessione. Misura per la quale la giunta Fedriga ha stanziato 2,5 milioni di euro.

Nel corso dell’incontro l’assessore regionale ha anche detto di voler “stimolare una discussione in Parlamento che porti alla definizione di un progetto di legge con cui gli operatori possano venire esclusi dal mercato se non si assumono una quota di responsabilità sociale nelle aree non coperte dal segnale”.

Callari su disservizi rete telefonica: "Operatori si assumano responsabilità"
Ha il divieto di avvicinarsi all'ex moglie, tenta di entrarle in casa: arrestato
Vasco, sold-out lampo a Udine: Venanzi esulta e punta a portare Madonna
Fvg sul podio delle regioni più longeve, con Gorizia terza provincia in Italia
Ciak a Udine per una nuova serie tv
