Callari su disservizi rete telefonica: “Operatori si assumano responsabilità”

“Serve un’assunzione di responsabilità da parte degli operatori telefonici la cui logica finora è stata solo quella dell’opportunità di mercato”.

Sono le parole espresse dall’assessore regionale al Patrimonio e servizi informativi Sebastiano Callari al tavolo coordinato dal Prefetto di Udine Domenico Lione a cui hanno preso parte anche le compagnie telefoniche e i sindaci di Val Canale, Alta Val del Torre, Valli del Natisone, Cividalese, Collinare e Carnia. Tema dell’incontro erano i disservizi sulle linee su quei territori.

Callari ha chiesto ai Comuni a individuare le aree pubbliche in cui la Regione potrà installare, con fondi propri, tralicci da mettere a disposizione degli operatori per l’installazione degli apparati di connessione. Misura per la quale la giunta Fedriga ha stanziato 2,5 milioni di euro.

Nel corso dell’incontro l’assessore regionale ha anche detto di voler “stimolare una discussione in Parlamento che porti alla definizione di un progetto di legge con cui gli operatori possano venire esclusi dal mercato se non si assumono una quota di responsabilità sociale nelle aree non coperte dal segnale”.