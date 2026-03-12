Calo dei negozi a Udine, la replica di Venanzi

Sul tema della chiusura dei negozi udinesi, è intervenuto il vicesindaco e assessore al Commercio di Palazzo D’Aronco, Alessandro Venanzi.

“Di fronte all’affermarsi di nuovi standard commerciali – ha detto – le istituzioni devono assumersi una responsabilità in favore di un commercio più umano e il Comune ha scelto di agire, investendo per sostenere il commercio, presidio di vitalità e coesione sociale. Abbiamo favorito la collaborazione tra istituzioni e categorie economiche per contrastare il calo di attrattività dei centri urbani e rivitalizzare Udine”.

“La risposta della città – ha concluso Venanzi – è stata positiva: nei prossimi mesi sul territorio verranno investiti 3 milioni di euro e in centro storico arriveranno due marchi importanti, a conferma del fatto che Udine sta riacquisendo attrattività”.