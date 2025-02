Cambia la rotta balcanica: aumentano famiglie e minori

Migranti in transito con bisogno di cure. È questo il profilo di chi arriva dalla rotta balcanica a Trieste e poi si sposta verso altri luoghi. Le associazioni che si occupano di accoglienza e cura hanno notato un cambiamento importante. «I profili delle persone che arrivano dalla rotta – spiega Matteo Valentinuz, Protection Associate Unhcr – si sono diversificati in particolare nell’ultimo anno, anno e mezzo. C’è la presenza di nuclei familiari e di minori non accompagnati che sono sempre più di giovanissima età. Ci capita di incontrare bambini, perché a questo punto sono davvero dei bambini, che possono avere anche 10, 12 o 13 anni».

Donk, associazione di medici volontari, non ha visto cali nell’attività ambulatoriale in giro per Trieste. Stefano Bardari, presidente di Donk, aggiunge che «Più o meno le nostre visite sono state stabili: quasi 4mila nell’ultimo anno a cui abbiamo aggiunto anche oltre 150 visite dal punto di vista della salute mentale col nuovo team di salute mentale composto da psichiatri e psicologi. Abbiamo visto che serve questo tipo di supporto, noi partiamo sempre da quello che è il bisogno che osserviamo per strada».

Per cercare di dare una risposta alle necessità di queste persone la Caritas in collaborazione con Donk e Unhcr aprirà una sala di attesa notturna da lunedì in via Udine al civico 11. Il Vescovo di Trieste, Enrico Trevisi, spiega che «le sale d’aspetto non ci sono più nelle stazioni e quindi abbiamo creato vicino alla stazione una sala d’aspetto solidale che è aperta, appunto, a chi transita e ha bisogno di uno spazio protetto».