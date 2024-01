Cambiali e assegni scoperti in via di estinzione

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. In Friuli Venezia Giulia le cambiali non pagate e gli assegni scoperti non sono più un problema. O quasi. Nel giro di 10 anni, infatti, i protesti in regione hanno registrato un crollo verticale. Se nel 2013 il valore dei titoli non coperti ammontava a 20,2 milioni di euro, nel 2022 la cifra è scesa a 1,2 milioni. Il 90% in meno. A dirlo sono i dati diffusi oggi dall’Istat sui protesti in Italia.

A passare di moda sono soprattutto gli assegni. Undici anni fa ne furono protestati poco meno di mille per un valore di 6,2 milioni di euro, mentre nel 2022 ce n’è stato uno soltanto da 49mila euro. Le cambiali sono più utilizzate, se si considera che quelle scadute sono passate da oltre 8mila a poco più di 1.700.

Cala anche il numero delle persone interessate dai protesti. Nel 2013 erano finite nei guai 463 aziende e circa 1.500 persone. Dieci anni dopo le aziende sono scese a 173 e le persone a 523, i due terzi in meno. Va detto che per lo più non si tratta di malafede. Nel 90% dei casi, il pagatore viene protestato per non aver dato specifiche istruzioni alla banca, che a questo punto è costretta ad agire. Insomma, protestati a loro insaputa.