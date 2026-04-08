Cambiamenti politici e sviluppo, 2 lezioni di Jeffrey Nicholas, Providence College

Jeffrey Nicholas, del Providence College del Rhode Island (Stati Uniti), visiting professor al Dipartimento di Scienze giuridiche dell’Università di Udine, terrà due lezioni pubbliche il 9 e 16 aprile, alle 10, nell’aula Beta del Dipartimento (via Tomadini 3, Udine). Gli incontri, in inglese, si potranno seguire anche in streaming

L’iniziativa rientrano nel ciclo “Il futuro dell’Europa e lo sviluppo del Friuli Venezia Giulia” del corso di laurea magistrale in “Cittadinanza istituzioni e politiche europee” del Dipartimento dell’Ateneo friulano.

La prima lezione approfondirà il tema “The relational community” puntando l’attenzione sui legami interpersonali nell’ambito delle comunità politiche e delle società. Nella seconda, “A third way: confederalism and identity”, l’oratore tratterà le questioni sollevate dall’identità politica e rifletterà sulle forme di organizzazione governativa che essa richiede. Le lezioni affronteranno le possibili vie di uscita dalla dicotomia tra il ritorno a stati sovrani chiusi e il progredire di una globalizzazione livellante e distruttrice dei legami sociali necessari alla vita umana.

«Il professor Nicholas è un’autorità a livello internazionale nello studio delle comunità e dell’approccio noto come practice theory – afferma il coordinatore del corso di laurea magistrale in “Cittadinanza, istituzioni e politiche europee”, Gabriele De Anna -. L’Università di Udine è fortunata a potersi avvalere del suo contributo scientifico durante la sua permanenza da noi come visiting professor e le lezioni aperte offriranno a un pubblico anche non specialistico la possibilità di conoscere gli importanti e originali risultati delle sue ricerche».