Cambiamento climatico, Giorgi al Castello di Miramare

Temperature più alte del doppio della media globale negli ultimi 100 anni. Il clima sta cambiando e non è un tema in discussione e in Friuli Venezia Giulia l’emergenza sarà legata alla mancanza di acqua. È questo il pensiero del premio nobel Filippo Giorgi, esperto di clima che nella sala del trono del Castello di Miramare ha parlato dei cambiamenti all’intento del progetto “un veliero della conoscenza in difesa del pianeta” a margine dell’inaugurazione della mostra Kosmos. Come detto il problema non saranno le temperature più alte di 1,3 gradi del 2023. GUARDA IL VIDEO