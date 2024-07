Udine saluterà Shimpei Tominaga per l’ultima volta giovedì 4 luglio. L’imprenditore giapponese, ucciso con un pugno dieci giorni fa in via Pelliccerie, sarà salutato con una camera ardente in Sala Ajace, all’interno del municipio. Lì sarà esposta la bara di Tominaga, e non saranno previsti né interventi da parte delle autorità né cerimonie religiose. Sarà presente la famiglia dell’imprenditore, che alla chiusura della camera ardente disporrà la cremazione del corpo del cinquantaseienne.