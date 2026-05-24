Camera-record: trazioni nel vuoto appeso a due camion in corsa

Nuova impresa estrema per l’atleta friulano Alex Camera, che ieri sul nastro d’asfalto dell’Aviosuperficie di Rivoli di Osoppo ha stabilito un incredibile record di forza e coordinazione. Camera ha eseguito il maggior numero di pull-up (trazioni a presa prona) appeso a una sbarra d’acciaio sospesa nel vuoto e fissata tra due imponenti camion in movimento.

La perfetta sincronia e il mantenimento della distanza tra i veicoli hanno rappresentato il vero fattore critico dell’operazione. Una sfida ad alto rischio, gestita con assoluto sangue freddo dai piloti dell’associazione BlackSheep Garage, Stefano Pustetto e Gabriele Rizzato, che hanno garantito la massima sicurezza dell’atleta durante lo sforzo.

Per Alex Camera si è trattato anche di un importante test in vista del prossimo obiettivo: il primo agosto tenterà un’arrampicata su corda da record nella suggestiva cornice della Grotta Gigante a Trieste.