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Cronaca

Camera-record: trazioni nel vuoto appeso a due camion in corsa

L'atleta friulano ora tenterà un nuovo primato nella Grotta Gigante di Trieste.
Alberto Comisso
Autore: Alberto Comisso

Nuova impresa estrema per l’atleta friulano Alex Camera, che ieri sul nastro d’asfalto dell’Aviosuperficie di Rivoli di Osoppo ha stabilito un incredibile record di forza e coordinazione. Camera ha eseguito il maggior numero di pull-up (trazioni a presa prona) appeso a una sbarra d’acciaio sospesa nel vuoto e fissata tra due imponenti camion in movimento.

La perfetta sincronia e il mantenimento della distanza tra i veicoli hanno rappresentato il vero fattore critico dell’operazione. Una sfida ad alto rischio, gestita con assoluto sangue freddo dai piloti dell’associazione BlackSheep Garage, Stefano Pustetto e Gabriele Rizzato, che hanno garantito la massima sicurezza dell’atleta durante lo sforzo.

Per Alex Camera si è trattato anche di un importante test in vista del prossimo obiettivo: il primo agosto tenterà un’arrampicata su corda da record nella suggestiva cornice della Grotta Gigante a Trieste.

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