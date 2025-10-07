Camion contro trattore, incidente a Sedegliano

Incidente fortunatamente senza feriti questa mattina a Sedegliano. Lo scontro è avvenuto all’altezza dei un incrocio tra via San Martino e la Statale 463 e ha coinvolto un autoarticolato e un trattore, che dopo l’impatto si è rovesciato sul lato sinistro. Ingenti i danni al mezzo agricolo. Sul posto, per i rilievi, sono intervenuti i carabinieri. L’area è stata messa in sicurezza dai vigili del fuoco di Udine che hanno provveduto alla bonifica dei liquame riversato sull’asfalto e a lato strada.