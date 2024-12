Camion cozza contro un ponte, chiuso il valico italo-sloveno di Salcano

L’ex valico di frontiera di Salcano, tra Gorizia e Nova Gorica, resterà chiuso al traffico fino a nuovo avviso a causa di un incidente che ha compromesso la stabilità di un sovrappasso ferroviario sito a pochi metri dal territorio italiano. Il sinistro si è verificato questa mattina poco dopo le 11 in territorio sloveno: un camion infatti è rimasto incastrato sotto un ponte ferroviario in un tratto in cui è vietata la circolazione dei veicoli di altezza totale superiore a 3,4 metri di altezza. Il conducente del mezzo è rimasto lievemente ferito ed è stato trasportato all’ospedale di Šempeter. Il ponte ferroviario dovrà essere ora sottoposto ad un’opera di messa in sicurezza: proprio per questo motivo la circolazione nell’area è stata interdetta.